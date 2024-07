Emma, la tennista miliardaria a Wimbledon: più ricca di tutti i top player

Emma Navarro ha sicuramente fatto scalpore con la sua impressionante vittoria contro Naomi Osaka al terzo turno di Wimbledon . Questa vittoria non solo ha dimostrato il suo talento e la sua abilità sul campo, ma ha anche messo in luce la sua resilienza e determinazione, qualità indispensabili per una carriera di successo nel tennis professionistico. La giovane tennista americana, di 23 anni, ha sconfitto la collega con un punteggio di 6-4, 6-1 in soli 59 minuti. Un risultato che ha sorpreso molti e ha attirato l'attenzione dei media sportivi di tutto il mondo. Questo trionfo non è stato solo una testimonianza delle sue capacità tecniche, ma anche della sua capacità di mantenere la calma e la concentrazione in momenti di alta pressione.

Emma Navarro, la tennista più ricca di Wimbledon

Emma è figlia di Ben Navarro, un famoso imprenditore americano con una fortuna stimata secondo Forbes in 1.200 milioni di dollari. Una cifra che desta scalpore, se messa a confronto con i patrimoni delle leggende del tennis e di Wimbledon, come Roger Federer (550 milioni), Novak Djokovic (240 milioni) e Rafa Nadal (220 milioni), che non raggiungono quella cifra nemmeno insieme. La sua origine privilegiata ha spesso sollevato discussioni sulle opportunità che ha avuto rispetto ad altri atleti. Tuttavia, Emma ha sempre sottolineato il duro lavoro e la dedizione necessari per raggiungere i risultati che ha ottenuto. Suo padre, Ben Navarro, è noto per aver fondato Sherman Group e Credit One, ed è anche il proprietario del Western & Southern Open (Cincinnati Masters), uno dei tornei più importanti del circuito ATP e WTA. Il padre di Emma ha sempre sostenuto i suoi figli nel praticare il tennis, vedendolo come un'opportunità per imparare importanti lezioni di vita. Ha dichiarato che il tennis giovanile ha fornito ai suoi figli un luogo per sviluppare un'etica del lavoro, amicizie durature e la capacità di gestire delusioni e sconfitte.

La nuova sfida di Emma Navarra a Wimbledon

La Navarro, che ha iniziato a giocare a tennis fin da bambina, ha descritto suo padre come "il ragazzo più intelligente che conosca" e ha sempre difeso la sua carriera tennistica, nonostante i privilegi finanziari. Ha lavorato duramente per raggiungere la posizione di 17ª nella classifica WTA, un risultato che richiede dedizione, disciplina e talento. Emma è stata incoronata campionessa NCAA nel 2021 con l'Università della Virginia, un altro segno del suo impegno e abilità nel tennis. La sua prossima sfida a Wimbledon sarà contro la russa Diana Shnaider, che ha recentemente battuto Sloane Stephens con un impressionante 6-1, 6-1. Questo incontro sarà un ulteriore test per Emma, che continuerà a dimostrare il suo valore sul panorama tennistico internazionale.