Dalma Maradona da una medium per 'parlare' col papà: "Mi ha detto..."

Dalma Maradona , la figlia maggiore della leggenda del calcio Diego Armando Maradona e Claudia Villafane , ha rivelato nello streaming "Ángel responde" di essersi recata da una medium per comunicare con suo padre , morto il 25 novembre 2020. L'attrice 37enne ha descritto l'esperienza come molto positiva: " È stato molto bello quello che è successo. Ho sempre creduto in queste cose, fin da piccola e ovviamente dopo mio padre, ancora di più ", ha spiegato. Dalma ha raccontato che l'evento ha avuto un impatto significativo su di lei, soprattutto perché anche sua figlia maggiore aveva vissuto esperienze strane che non riusciva a spiegare. Questo l'ha spinta a cercare risposte: "Voglio vedere cosa succede perché anche a mia figlia maggiore succedevano un sacco di cose e non sapevo come aiutarla. Sono andata ed è stato incredibile, è stato bellissimo".

Maradona, la confessione della figlia Dalma

Dalma ha ammesso di avere ancora dei problemi a parlare della morte di suo padre, nonostante ne abbia una comprensione chiara: "Ora ho ancora difficoltà con quello che è successo con mio padre. Ovviamente, ho una perfetta comprensione di ciò che è successo, ma è molto difficile per me dirlo. Ci sono parole che non voglio usare. Posso usarle perfettamente, ma non voglio. È come se avessi una negazione in questo senso". Ha inoltre raccontato il processo che l'ha portata a fidarsi della medium: "Non so se un anno dopo, o poco prima, mi hanno contattato con una donna. Mi sono fidata di quella persona, che aveva vissuto qualcosa di simile con un parente, e ho detto 'beh, ci proverò'. Mi è capitato anche di dire 'non so se è vero o no'. Ma no, mi ha detto cose che non c'era modo che potesse sapere. Erano molto private e non potevi davvero trovarle da nessuna parte. L'ho raccomandata ai miei amici e anche alla mia famiglia". Nonostante la tranquillità che questa esperienza le ha procurato, Dalma Maradona ha chiarito che "fino a quando il processo non sarà chiuso non c'è tranquillità possibile".

Maradona, il processo e le cause della morte

Il procedimento giudiziario legato alla morte dell'ex calciatore del Napoli Diego Armando Maradona è stato avviato per far luce sulle circostanze che hanno portato alla sua morte il 25 novembre 2020. L'ex giocatore è deceduto per un'insufficienza cardiaca, ma ci sono state molte controversie riguardo alle cure mediche ricevute nei suoi ultimi giorni. Otto persone, tra medici e infermieri che avevano in cura Maradona, sono state accusate di omicidio colposo per negligenza nel trattamento medico che ha portato alla morte Maradona. Le persone coinvolte sono state accusate di non aver fornito le cure adeguate e di non aver monitorato correttamente la sua salute, nonostante fosse noto che l'argentino aveva gravi problemi cardiaci. Tra le altre accuse anche quella relative ai ritardi nell'ambulanza e nell'assistenza medica. Uno degli aspetti più controversi del caso è la possibilità che ci sia stata manipolazione delle prove. Questo ha portato a ulteriori indagini e ad un controllo più rigoroso delle azioni dei medici e degli infermieri coinvolti. Il processo è ancora in corso e si attendono ulteriori sviluppi e decisioni giudiziarie. Gli eredi di Maradona continuano a chiedere giustizia e a cercare risposte definitive sulle circostanze della sua morte.