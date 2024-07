Cristiano Ronaldo, matrimonio segreto con Georgina? Cos'è successo

Cristiano Ronaldo e Georgina sposi? La reazione social

Alcuni dei commenti includevano domande come "Ha detto mia moglie? Sono ora segretamente sposati?" e "Ha detto 'mia moglie' olalaaa", suggerendo che le parole dello sportivo abbiano sollevato dubbi sulla loro situazione matrimoniale. L'addetto stampa di CR7 ha dichiarato a People di non poter confermare né smentire se Ronaldo si sia effettivamente sposato, affermando: "In questo momento non posso confermare né smentire che Cristiano abbia sposato Georgina. Semplicemente non lo so". Ronaldo aveva parlato delle nozze con Georgina Rodriguez durante una passata intervista. L'ex giocatore della Juventus aveva dichiarato che, pur non avendo fretta di sposarsi, considera il matrimonio come una possibilità futura: "Non ci sto pensando, ma posso vederlo in futuro...Penso che lei se lo meriti. È qualcosa che non è nei miei piani ora, ma in futuro. Sì, lo voglio". La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2017 e ha annunciato la nascita della loro prima figlia, Alana, poco dopo. Nel 2022, hanno accolto la loro seconda figlia, Bella, ma hanno anche condiviso la tragica notizia della morte del fratello gemello di Bella, Angel. "È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro bambino è morto. È il dolore più grande che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po' di speranza e felicità", avevano scritto in un post su Instagram.