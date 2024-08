Morata, l'esultanza dopo il primo gol col Milan e la reazione di Alice Campello

Alvaro Morata, al centro del gossip a causa della sua inaspettata separazione da Alice Campello, è stato protagonista della rimonta Milan contro il Torino. L’attaccante spagnolo, alla prima in Serie A con la maglia rossonera, è subentrato a Jovic nel secondo tempo e ci ha messo lo zampino. Dopo venti minuti dal suo ingresso in campo, per Morata è arrivato il primo gol col Milan: deviazione decisiva sul tiro di Reijnders e palla in rete. L’esultanza però ha attirato l’attenzione dei più curiosi. Infatti, a molti non è sfuggito il fatto che non Alvaro non abbia ripetuto la sua storica esultanza, la A rovesciata e il cuore dedicato alla sua famiglia. Nulla di tutto ciò. Subito dolo il gol Morata ha avuto una discussione con Tameze ed entrambi sono stati ammoniti.