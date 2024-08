Chiara Frattesi, dalla Juve al Napoli: addio McKennie, è amore con Geolier

Amore a gonfie vele per Chiara Frattesi e Geolier. La sorella del calciatore dell'Inter, Davide Frattesi, ed il cantante non si nascondono più, e la loro storia d’amore sembra essere sempre più solida. Di recente la coppia è stata vista insieme in diverse occasioni, trascorrendo le vacanze estive in posti da sogno come la Costa Smeralda e Ibiza. Nonostante l'iniziale riservatezza, nuovi video e immagini sui social confermano la loro complicità e l'evidente affiatamento. Dopo essere stati pizzicati da alcuni fan in teneri momenti durante una cena nell'isola spagnola, il cantante e la modella sono stati avvstati anche in Calabria, dove Geolier ha continuato a esibirsi dal vivo.