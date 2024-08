"Alice Campello piange a dirotto. Era al telefono, tutti potevano ma..."

L'annuncio della separazione tra Álvaro Morata e Alice Campello ha colto di sorpresa molti, soprattutto per l'immagine di coppia affiatata e felice che i due avevano sempre mostrato. Sia il calciatore del Milan che la modella hanno sottolineato nelle loro dichiarazioni rese sui social (e non solo) che la loro decisione è stata frutto di un graduale logoramento della relazione, ribadendo che non ci sono stati né tradimenti né interferenze di terze persone.

Tuttavia, sembrerebbe che le tensioni tra i due non si siano placate nemmeno dopo la rottura. I media spagnoli hanno riferito di un episodio che sarebbe avvenuto di recente: pare infatti che l'imprenditrice italiana sia stata avvistata domenica scorsa nei pressi dello stadio Santiago Bernabeu nel bel mezzo di un'accesa conversazione telefonica. La telefonata si sarebbe conclusa con la Campello in lacrime per strada mentre pronunciava ripetutamente il nome di “Alvaro”.

Alice Campello piange per strada

Non è certo però se in quel momento Alice stesse parlando con il calciatore del Milan. "È scoppiata in lacrime in mezzo alla strada davanti a tutti", ha spiegato il giornalista De Hoyos del programma 'D Corazón' di La 1, per poi aggiungere: "Tutti potevano vederlo. Un follower stava per avvicinarsi a lei per chiederle una foto, ma lei ha deciso di non farlo perché non smetteva di piangere".

Sempre allo stesso cronista, il calciatore ha rilasciato nei giorni scorsi delle dichiarazioni in merito alla separazione: "Avevamo entrambi chiaro che preferivamo porre fine al matrimonio e ricominciare da lì", ha sottolineato Morata. Il calciatore e Campello hanno dichiarato altresì di voler mantenere un rapporto amichevole per il bene dei loro figli, cercando di affrontare la situazione con maturità. Le parole di Alvaro colpiscono, soprattutto in considerazione del fatto che solo poche settimane prima, dopo la vittoria della Spagna agli Europei, l'attaccante era corso immediatamente verso sua moglie, regalando immagini di affetto e unità familiare. Tra i motivi che hanno portato la coppia a dividersi c'è stato anche il trasferimento del calciatore al Milan: "Alice voleva restare in Spagna e non voleva un altro trasloco», dice Morata. «Non le sono mai stato infedele, è la donna più importante della mia vita".