Tsitsipas e Paula Badosa: "La miglior notte di sempre"

Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas , la coppia del momento nel tennis mondiale , ha vinto 250mila dollari in un'esibizione di doppio misto chiamata " US Open Mixed Madness ", a pochi giorni dall'inizio degli US Open 2024. Questo evento, una novità nel calendario, ha visto quattro coppie competere per un montepremi pari a un milione di dollari. Il duo spagnolo-greco, conosciuto come "Tsitsidosa", ha conquistato la vittoria dopo aver battuto le coppie formate da Coco Gauff e Ben Shelton e successivamente Taylor Fritz e Amanda Anisimova. "I tuoi vincitori della follia mista: TSITSIDOSA ", si legge nell'account ufficiale degli US Open su X con le immagini dei due tennisti che festeggiano la vittoria con un abbraccio ed un bacio che ha sollevato l'ovazione del pubblico.

Tsitsipas e Badosa, coppia vincente fuori e dentro il campo

"Questo può essere molto delicato. Penso che stasera sia un test per me e Stef...", ha scherzato Badosa prima dell'inizio dell'incontro. La campionessa ha anche svelato che la coppia ha preso ispirazione da André Agassi, uno dei presentatori dell'evento e che è sposato con un'altra leggenda del tennis come Steffi Graf. Dopo aver vinto, Tsitsipas ha commentato: "Direi che questo è come un appuntamento con il tennis. Una partita di doppio misto all'Arthur Ashe Stadium è probabilmente uno degli appuntamenti più belli (con la mia ragazza) che avrei potuto desiderare". Ed ancora: "Sono super grato che siamo stati in grado di produrre un buon tennis, divertendosi. Ed essere in grado di condividerlo con quella persona speciale con cui trascorri la maggior parte della tua vita è... Che bella serata", ha aggiunto prima che Badosa rivelasse che saranno una coppia nel doppio misto degli US Open. Nelle scorse ore il campione greco ha scritto sul suo account X: "Ho trovato la mia regina nel Queens", a corredo di un video celebrativo del momento della vittoria dei Tsitsidosa. La settimana proseguirà con altre esibizioni, tra cui un interessante doppio che vedrà Carlos Alcaraz e André Agassi affrontare Novak Djokovic e John McEnroe.