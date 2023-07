Tsitsipas e Badosa, a Wimbledon la rivelazione: "A Roma è iniziato tutto"

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa protagonisti a Wimbledon (dove ha brillato anche Matteo Berrettini) . I due tennisti, ormai ufficialmente una coppia nella vita privata, dopo aver registrato due vittorie in campo contro Alison Riske-Amritraj e Dominic Thiem, si sono ritrovati sul campo numero 2 per uno splendido siparietto.

Tsitsidosa infiammano Wimbledon

La giocatrice spagnola ha assistito a sorpresa al match del fidanzato greco, alimentando così ancora una volta il gossip che li vede protagonisti. Non c'è più dubbio sul fatto che gli "Tsitsidosa" fanno sognare i tifosi. La coppia condivide sui social scatti riguardanti la loro vita insieme, ritrovandosi agli allenamenti e supportandosi a videnda durante le partite importanti. Grande attesa anche per il momento più romantico e suggestivo della coppia, visto che Tsitsipas e Badosa giocheranno anche il torneo di doppio misto di Wimbledon insieme. "Paula è arrivata qui dopo aver vinto la sua partita per guardarti", è stato detto al tennista dopo la vittoria su Thiem. Il tennista greco, visibilmente emozionato ha poi commentato dicendo: "Ah! l'ho appena scoperto. Non ne avevo idea. Congratulazioni", mentre la Badosa raggiante ha inviato mimando un cuoricino con le mani.