Wimbledon, gioia Berrettini: il messaggio dopo la vittoria contro Sonego

Matteo Berrettini è tornato alla vittoria all'esordio sui prati di Wimbledon nel derby contro Lorenzo Sonego. Il romano classe 1996, dopo le rinunce per problemi fisici a Roma e al Roland Garros ma non solo, si è imposto sul connazionale nel primo turno del torneo di Londra con il risultato di 6-7 (5) 6-3 7-6 (7) 6-3. Al termine della sfida, durata tre giorni tra interruzioni varie, Berrettini ha voluto esprimere tutta la sua gioia per la vittoria con un post su Instagram.