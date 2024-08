Kim Kardashian incontra il Real Madrid: la foto con Vinicius e Camavinga

Prima della partita della Liga tra Real Madrid e Valladolid c'è stato un evento curioso che ha avuto molto clamore sui media, con protagonisti Vinicius Jr ., Eduardo Camavinga e Kim Kardashian . La celebre influencer americana, in vacanza a Madrid, è andata a casa del calciatore brasiliano insieme a suo figlio, Saint West, grande fan della squadra di Carlo Ancelotti . Il bambino era vestito con la seconda maglia della squadra spagnola, e questo incontro, immortalato in alcuni scatti, è rapidamente diventato virale sui social. A commento delle foto con Kim Kardashian, Vinicius ha ringraziato l'imprenditrice (ex di Kanye West) e suo figlio per essere passati.

Kim Kardashian tifosa del Real Madrid: l'incontro con Vinicius e Camavinga

Negli scatti, i giocatori e la modella si vedono ritratti in una stanza che sembra essere il luogo in cui il calciatore brasiliano conserva i suoi trofei e riconoscimenti. Questo non è stato il primo incontro tra Vinicius, Camavinga e Kardashian. Durante una partita della scorsa stagione contro il Girona, i due calciatori hanno celebrato un gol imitando l'iconico ballo di Saint West, gesto che ha attirato l'attenzione della Kardashian, la quale li ha pubblicamente ringraziati. Il figlio di Kim è noto per essere un fan sfegatato del Real Madrid, come dimostrano le numerose apparizioni con abbigliamento e accessori della squadra sui profili social della madre. In passato, l'imprenditrice ha avuto anche altri contatti con calciatori famosi, incluso Kylian Mbappé, con cui ha partecipato a un evento esclusivo a Miami. Inoltre, è stata presente durante un allenamento del Real Madrid prima della partita contro il Valladolid, dove ha avuto l'opportunità di incontrare altri giocatori e ottenere autografi per suo figlio, incluso uno da parte di Jude Bellingham.