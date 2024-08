Tsitsidosa in crisi? La Badosa provoca e Maluma risponde: "Sono pronto"

Paula Badosa sta vivendo un periodo di grande forma , iniziando gli US Open con una vittoria che conferma le sue buone prestazioni nel tour americano che precede l'ultimo Grande Slam dell'anno. La tennista catalana, nata a New York, sembra aver ritrovato il suo miglior tennis, e non solo: ha anche attirato l'attenzione del cantante colombiano Maluma con una proposta inaspettata sui social media. Badosa aveva invitato il cantante a vederla giocare una delle sue partite agli US Open, ed il colombiano non ha esitato a rispondere con entusiasmo: " Sono pronto, Paula ". Risposta che è stata condivisa sia da Maluma che da Badosa sulle rispettive storie di Instagram, infiammando il gossip ed i fan.

Badosa, anche Stefanos Tsitsipas fan di Maluma

Ciò che rende la vicenda ancora più interessante è che Paula ha ammesso in una chat con i suoi follower di avere una cotta per Maluma, una rivelazione che ha suscitato molte reazioni. L'interesse del cantante per il tennis è stato accolto con ironia anche dal compagno di Paula, il tennista greco Stefanos Tsitsipas, che ha dichiarato: "Sono un grande fan di Bad Bunny e Maluma... Al primo appuntamento la mia ragazza mi ha chiesto se mi piacevano i Bad Bunny. Era una domanda trabocchetto perché non aveva stabilito se le piacessi o meno, ma io le ho risposto che certo che mi piaceva, anche se non ne avevo idea. Ma ora sono un suo fan”. Affinché Maluma possa assistere a una delle partite di Badosa agli US Open, la tennista spagnola dovrà superare il secondo turno (cosa che fino ad oggi non è riuscita a fare). Con il supporto del pubblico e, forse, di un ospite speciale come Maluma, Paula spera di sfondare questo "tetto di cristallo" e continuare il suo percorso di successo a Flushing Meadows.