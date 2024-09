Adriano Galliani, a 80 anni le nozze con Helga Costa: data, location, invitati

Adriano Galliani, gli amori e le nozze con Helga

Il ricevimento sarà ospitato in una location di prestigio: Villa Gernetto, una magnifica villa neoclassica situata a Lesmo, restaurata e riportata al suo antico splendore grazie all'acquisto di Silvio Berlusconi nel 2007. Galliani ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata prima di trovare stabilità accanto a Helga Costa. Dal suo primo matrimonio sono nati tre figli: Micol, Gianluca e Fabrizio. Successivamente, nel 1989, si è sposato con Daniela Rosati, volto noto della televisione italiana di quell'epoca. Il loro matrimonio è durato dieci anni, fino al 1999, anno in cui si sono separati. Nel 2004, Galliani è convolato nuovamente a nozze con Malika El Hazzazi, una modella di origini marocchine, ma anche questo matrimonio è terminato dopo quattro anni, nel 2008. Nel 2011 è entrata nella sua vita Helga, una donna di origini brasiliane e nazionalità spagnola, con la quale ha costruito una relazione solida che dura ormai da oltre tredici anni. La Costa è una persona estremamente riservata, tanto che non possiede nemmeno un profilo social, e Galliani l'ha descritta in un'intervista come un "punto di riferimento" non solo per lui, ma anche per la sua famiglia, in particolare per sua figlia.