Alle pompe funebri con Dybala: Oriana Sabatini e l'hobby di truccare i cadaveri

Oriana Sabatini , moglie di Paulo Dybala e stimata cantante , ha una passione per la tanatoprassi , tecnica che si occupa della conservazione e preparazione dei corpi per le esequie, spesso percepita con un misto di fascino e repulsione, dato il suo collegamento diretto con la morte. Nel corso dell'ultima puntata del suo podcast 'Dove andiamo quando sogniamo', la wag giallorossa ha raccontato un aneddotto inedito riguardante il calciatore della Roma. "Daniel, il titolare dell'impresa di pompe funebri, mi chiama e mi dice " Ori, ora tra mezz'ora arriva un cadavere. Sei pronto a venire? " e io ovviamente gli ho detto di sì, erano le 10 di sera, avevo già cenato, non avevo altro da fare. C'era una partita del Brasile e non so chi, Paulo stava per guardarla con mio padre e io sarei rimasto lì. Ho detto, farò qualcosa di utile, andrò all'impresa di pompe funebri", ha esordito la Sabatini.

Oriana Sabatini, il racconto inedito su Dybala

Oriana ha poi proseguito il racconto, svelando il gesto fatto da Dybala per lei: "Ovviamente quando lo dico a cena, tutti dicono "oh no, che brutto, te ne vai...". Beh, insomma per chiedere se qualcuno volesse accompagnarmi e poi tutti erano interessati, perché ovviamente tutti vogliono spiare, li rende curiosi. Beh, alla fine Paulo ha finito per accompagnarmi e mi ha detto 'non preoccuparti, rimarrò lì all'impresa di pompe funebri a passeggiare, guardo la partita nel mentre', e lui è rimasto lì e mi ha accompagnato". Il fatto che Dybala, una stella del calcio, abbia deciso di accompagnarla e trascorrere il tempo guardando una partita mentre lei lavorava dimostra il loro legame di sostegno reciproco, anche in situazioni inaspettate. .

Oriana Sabatini e le confessioni hot

Oriana non è nuova a racconti inaspettati e particolari riguardanti la sua vita privata. In una precedente puntata del suo podcast, la cantante ha trattato anche il tema della sessualità femminile, come la masturbazione e la pornografia. Durante la conversazione, la cantante ha condiviso esperienze personali, spiegando come fin da piccola si sia avvicinata a questi temi, superando pregiudizi e tabù. "Come si inizia l'incontro con se stessi? Sono stata molto prevenuta con i miei amici che non lo facevano, tipo: 'Non ti masturbi?'. Nella società di oggi mi sono sentita figa quando ho detto: 'Ho iniziato quando ero piccola'; "Oh, non ti tocchi?" "Come fai a non toccarti?" Ricordo che sapevo tutto questo quando ero molto giovane", ha affermato la moglie di Dybala.