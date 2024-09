"Il seno grande non mi piace": Federica Pellegrini e il corpo da neo mamma

Federica Pellegrini , ex campionessa di nuoto e figura iconica dello sport italiano, ha vissuto una trasformazione significativa negli ultimi anni. Dopo una lunga carriera di successi che l'hanno portata a conquistare una serie di medaglie olimpiche e record mondiali, la Divina ha lasciato il mondo del nuoto agonistico per abbracciare una nuova fase della vita. Dopo il matrimonio con il suo allenatore, Matteo Giunta , ha avuto una figlia, Matilde . Ora, Pellegrini si divide tra la sua vita familiare e nuovi impegni professionali, tra cui il suo prossimo ruolo come concorrente al dancing show di Rai, Ballando con le stelle , condotto da Milly Carlucci .

Federica Pellegrini e i cambiamenti fisici post gravidanza

Nel corso di una recente intervista, Pellegrini ha raccontato delle sfide che ha affrontato con la maternità, ammettendo quanto sia stato difficile per lei, una donna indipendente e abituata a un ritmo di vita intenso, adattarsi ai cambiamenti fisici e personali legati alla gravidanza: "So che può far sorridere, ma l'unica cosa che non ho mai tollerato e con la quale anche oggi faccio fatica a convivere è l'esplosione di un seno importante". Ed ancora: "Ho imparato ad accettarlo perché è funzionale alla causa, ma non lo sento mio". L'ex campionessa di nuoto ha condiviso in maniera sincera le difficoltà e le sorprese che ha incontrato nel diventare madre. Nonostante l'iniziale intenzione di dedicarsi completamente alla figlia, si è resa conto che la realtà è molto più complessa di quanto immaginasse. L'ex nuotatrice ha scelto di seguire un percorso di allattamento a richiesta, coinvolgendola al punto di faticare ad uscire di casa nei primi 40 giorni dopo la nascita. Pellegrini ha riconosciuto altresì quanto sia stata fortunata ad avere il supporto di suo marito Matteo e dei nonni, che hanno reso tutto più facile. Senza questo sostegno, ha confessato che non sarebbe riuscita ad affrontare le sfide della maternità con la stessa serenità.

Sull'ipotesi di un nuovo bebè, la Divina ha dichiarato: "So che ai nonni piacerebbe, ma non si esprimono perché mi vogliono bene. E comunque io e mio fratello abbiamo due anni di differenza e mia mamma mi ha sempre detto di non farli così vicini, è dura con due bambini piccoli entrambi ma con esigenze diverse. Così io ascolto la mamma e aspetto".