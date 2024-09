Ronaldo, duro colpo: figli rifiutati da una prestigiosa scuola in Portogallo. I motivi

Delusione inaspettata per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Secondo quanto riportato dal portale Look, i cinque figli della celebre coppia non sarebbero stati ammessi al St. Julian's College, una delle scuole più prestigiose ed esclusive di Cascais, in Portogallo, dove la famiglia ha pianificato di stabilirsi in futuro. Il calciatore dell'Al Nassr sta attualmente costruendo una lussuosa villa nella stessa città, attestando così il suo desiderio di trascorrere sempre più tempo nel suo Paese di origine. Secondo quanto riportato dal programma televisivo portoghese V+FAMA, il presunto rifiuto del prestigioso college sarebbe legato alle lamentele di alcuni genitori influenti.