Wanda Nara, la crisi con Icardi e l'importante decisione sui figli: cos'è sucesso

Wanda Nara continua a catalizzare l'attenzione dei media nazionali ed internazionali. L'imprenditrice argentina, che da poco tempo si è separata da Mauro Icardi , ha preso una decisione importante riguardo alla gestione familiare, lasciando i figli a Buenos Aires mentre continua a concentrarsi sulla sua carriera televisiva con il debutto di Bake Off Famosos. Molto lontani quindi dal calciatore che continua la sua carriera calcistica ad Istanbul con il Galatasaray. Almeno per le prossime settimane, né la conduttrice televisiva né i suoi figli torneranno in Turchia, dato che lei lavora in Argentina e i bambini devono andare a scuola.

Wanda Nara, la nuova casa e la decisione sui figli

Secondo quanto riportato da Teleshow, Wanda Nara, che ha deciso di trasferirsi in campagna, avrebbe iscritto i suoi figli Constantino, Benedicto, Isabella e Francesca in una scuola bilingue situata a La Lucila, a nord di Buenos Aires, pur mantenento la residenza di famiglia nel prestigioso edificio Chateau Libertador a Núñez. Secondo quanto rivelato da Infobae, i figli di Wanda Nara hanno iniziato a frequentare l'esclusiva scuola a Martínez, dove hanno stretto amicizia con i figli di Evangelina Anderson e Martín Demichelis. Hanno partecipato a diverse attività insieme, in attesa dell'imminente viaggio della famiglia Nara-Icardi in Messico. Mentre i suoi fratelli si adattano alla nuova scuola, Valentino, il figlio maggiore dell'imprenditrice e di Maxi Lopez, continua a progredire nella sua carriera sportiva, allenandosi con il River Plate. Stabilitosi da tempo in Argentina, continuerà a frequentare l'istituto scolastico della squadra di calcio.