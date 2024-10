"Georgina ha i glutei forti e formosi, vi svelo il segreto"

Nella terza stagione di ' Soy Georgina ' , disponibile su Netflix dal 18 settembre , la modella e imprenditrice Georgina Rodriguez ha svelato alcuni momenti della sua vita personale, compresi gli allenamenti che coinvolgono anche Cristiano Ronaldo e il figlio Junior. L'allenatrice e amica della modella, Soraya Alvarez , nella serie tv ha svelato un consiglio per ottenere glutei forti e modellati , caratteristica peculiare del fisico della compagna del calciatore dell'Al-Nassr. Stando alle indicazione dell'esperta è di fondamentale importanza eseguire esercizi mirati con costanza e buona tecnica, concentrandosi su movimenti come squat e affondi, fondamentali per raggiungere questo obiettivo.

Georgina Rodriguez, i segreti della fitness routine

Soraya Alvarez, l'allenatrice di Georgina Rodríguez, ha messo in evidenza un aspetto cruciale dell'allenamento muscolare: l'attivazione muscolare, soprattutto per i glutei. Molti trascurano questa fase, fondamentale per preparare i muscoli al sollevamento pesi, spesso confondendo l'attivazione con la fatica. Soraya ha sottolineato che un corretto riscaldamento non solo previene gli infortuni ma massimizza l'efficacia degli esercizi, essenziale per ottenere risultati ottimali. La sequenza di attivazione muscolare suggerita dall'allenatrice di Georgina Rodriguez è adatta per preparare i glutei a lavorare intensamente durante l'allenamento. Con l'uso di una mini fascia elastica, questa serie di sei esercizi risveglia i muscoli addormentati, migliorando la capacità di sollevare pesi maggiori e rendendo i glutei più forti. Una routine che viene seguita anche da Georgina Rodriguez, così come attestato anche sui social.