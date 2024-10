Belen Rodriguez trasloca nella nuova casa a Milano: dettagli extralusso, le cifre clamorose

Belen Rodriguez , dopo aver superato un periodo difficile raccontato sia in tv che sui social, è pronta a ripartire con grande energia ed entusiasmo. Oltre all'imminente debutto su Real Time con un nuovo programma , ha anche completato la ristrutturazione della sua nuova casa a Milano , svelando sui social qualche anteprima dei suoi progetti, come la zona living e la cameretta della figlia Luna Marì, avuta dall'hair stylist Antonino Spinalbese. L'ex conduttrice de Le Iene ha recentemente condiviso anche un primo piano del salotto quasi terminato, rivelando come lo ha arredato, lasciando così trasparire il suo gusto personale e l'attenzione ai dettagli.

Belen Rodriguez, quanto costa il divano extra lusso della nuova casa

Con il motto "Hoy es hoy. New home", l'ex moglie di Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi su Rai1, ha mostrato sui social l'ampia zona living della nuova casa, caratterizzata da una maxi vetrata, pareti bianche e faretti neri su binario. Il pezzo principale è un elegante divano grigio scuro di Edra, personalizzato rispetto al modello base, con una chaise longue incorporata, il cui valore sarebbe superiore ai 15.400 euro. Un pezzo di arredamento esclusivo, che ha scelto anche Fedez per arredare il suo nuovo appartamento, dopo l'addio a Chiara Ferragni e al lussuoso attico condiviso con l'influencer ed i due figli, Leone e Vittoria, a City Life. Nel salone minimal di Belen Rodriguez, oltre al divano personalizzato, spicca anche una maxi lampada traforata di design firmata da Ferruccio Laviani per Kartell, un'icona del design Made in Italy, che aggiunge un tocco di eleganza e stile all'ambiente. Il modello Kabuki indoor scelto dalla showgirl è in vendita al prezzo di 1.113 euro.