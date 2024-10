Matrimonio Sinner e Anna Kalinskaya, tutta la verità: "È una cosa nuova anche per me"

Un evento avvenuto ai margini degli Us Open, il secondo Slam vinto da Jannik. Riferendosi alla necessità di sfuggire ai riflettori, l'altoatesino avrebbe chiesto alla russa: "E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?", domanda che avrebbe trovato l'immediata replica della tennista: "Ti direi che lo voglio".

Sinner-Kalinskaya si sposano? La smentita social

Nelle scorse ore Anna Kalinskaya ha zittito ironicamente le voci di un matrimonio con Sinner. La tennista ha condiviso una Instagram story, dove si legge: "Per chiarire le cose sui falsi rumors: questo non è vero". Frase scritta prima in inglese, poi nella sua lingua madre, il russo. Subito dopo Anna ha aggiunto: "Grazie a tutti per i complimenti ma è falso". Un concetto ribadito anche dall'ironica scelta della musica di accompagnamento, ovvero la celebre hit di Beyoncé "Single Ladies". Dopo Kalinskaya anche Sinner ha smentito le voci sulle presunte nozze con la compagna: "Ho sentito queste notizie ed è una cosa nuova anche per me. Non ho fatto nessuna proposta, non è successo niente. Ho letto quello che è stato scritto riguardo gli US Open ma sono notizie false. Non è successo niente di tutto questo".