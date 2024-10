Haaland, serata da record e lieto annuncio: presto papà, Isabel è incinta

Erling Haaland ha annunciato su Instagram che diventrà papà per la prima volta: la fidanzata Isabel Haugseng Johansen è in dolce attesa. Una notizia annunciata subito dopo la vittoria della Norvegia contro la Slovenia per 3-0. È stata una notte speciale per il calciatore del Manchester City, non solo per la novità personale, ma anche perché è diventato il miglior marcatore nella storia del calcio norvegese, con 34 gol in 36 presenze. L'attaccante è stato immortalato in alcuni scatti post partita con il pallone sotto la maglia e con il pollice in bocca per dimostrare che presto diventerà padre.