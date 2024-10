Giletti rompe il silenzio: "Sofia Goggia? Come disse l'avvocato Agnelli..."

Giletti, le parole su Sofia Goggia

Anche se non furono fotografati in atteggiamenti affettuosi, la loro frequentazione attirò molto l'attenzione. Nel gennaio successivo, Giletti aveva dichiarato alla rivista Gente di non essere più single, sottolineando l'importanza della persona accanto a lui, pur mantenendo la sua privacy: "C'è qualcuno e me lo tengo stretto, non ho mai raccontato la mia vita privata. Posso dire che c'è una persona importante a cui tengo molto". Nove mesi dopo, l'ex conduttore de L'Arena ha confermato che le sue emozioni non sono cambiate. Nell'ultima intervista rilasciata a Gente, ha parlato del suo futuro e dei suoi sentimenti, dichiarando: "Quando hai il cuore che va in un'unica direzione, è giusto esporsi e viverle". Alla domanda diretta sui rapporto oggi con Goggia, il conduttore ha spiegato: "Sofia è una ragazza straordinaria. Una donna intelligente che ha qualità infinite, ma io, come disse l'avvocato Agnelli a Minoli, parlo con le donne e non parlo di donne. Quello che è il nostro rapporto è personale, non mi va di raccontarlo".