De Rossi e la moglie 'robot' dopo l'addio alla Roma: "Stai a casa e..."

Daniele De Rossi , ex allenatore della Roma, sembra aver trovato un po' di serenità dopo un periodo difficile, segnato dal recente inaspettato esonero dal club giallorosso. Nella giornata di domenica 13 ottobre, ha condiviso sui social un momento di relax in famiglia, mostrando il suo lato più ironico e affettuoso. Daniele ha pubblicato una foto che ritrae l'attrice Sarah Felberbaum , con indosso una speciale struttura per il trattamento della pelle viso-corpo (degna di 'Guerre Stellari'), per poi commentare con una didascalia ironica e divertente: " Vabbè stai a casa e ti godi la famiglia..(cit) ". Parole che probabilmente il tecnico si sarà spesso sentito dire dopo l'esonero...

De Rossi e il viaggio in Islanda con la moglie Sarah

Dopo l'esonero che ha generato forti e vibranti proteste tra i tifosi giallorossi, De Rossi ha deciso di prendersi una pausa dalle polemiche. "Shut me up", ha scritto l'attrice in una Instagram story prima di imbarcarsi sull'aereo con direzione Islanda e poi condividere altri post che ritraggono la coppia sulla neve e di fronte a una cascata meravigliosa, mentre i giallorossi si preparavano per il debutto europeo sotto la guida di Ivan Juric. Durante il loro viaggio Daniele De Rossi e la moglie Sarah si è giurata nuovamente amore eterno, così come attestato da una passata Ig story pubblicata dall'attrice. Nello scatto si è visto la Chiesa di Reyniskirkja a Vik, nel sud dell'Islanda e la frase: "Mi vuoi sposare? Sì".