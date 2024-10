"Morata non vuole Alice Campello a Milano": le utime clamorose indiscrezioni

Morata-Campello: le ultime indiscrezioni sui motivi della separazione

"Alvaro è molto stanco, perché da tanti anni sopporta tante cose, molte di più di quelle che si conoscono. Ti dirò che da circa nove anni non pranza nemmeno con i suoi genitori, perché Alice glielo ha impedito... ha evitato la sua relazione familiare", avrebbe rivelato Rivas. Durante la trasmissione, avrebbero definito la Campello 'tossica' per i suoi comportamenti, perché, secondo Alexia, non avrebbe perfino permesso al marito di andare a cena con i compagni di squadra. Al programma mtmad, Alexia avrebbe aggiunto: "Quando la Spagna vince l'Europeo, Alvaro dice ad Alice: 'Voglio che la mia famiglia sia in campo, che tu ci sia, che ci siano i miei figli'. A questo, Alice risponde: "No. Io e la tua famiglia non ci riuniremo in campo. Sarò sul campo e due dei miei migliori amici saranno lì'".

Pare che Alvaro avrebbe rimproverato la modella dicendo: "Vediamo, voglio che i miei genitori siano lì in questo momento importante. È stato un anno molto difficile per me". Alice non è scesa a compromessi in quel momento e il giocatore ha pensato che fosse la fine della coppia.