Anna Tatangelo, nuovo amore: è un ex calciatore che ora fa l'allenatore

Anna Tatangelo avrebbe ritrovato l’amore con Giacomo Buttaroni , ex calciatore, ora allenatore di calcio della Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur. I due sono stati paparazzati a Roma, dove lo sportivo è stato visto mentre portava le valigie alla cantante, così come rivelato dal settimanale "Diva e donna", che ha pubblicato le prime immagini della coppia. Scatti che quindi confermerebbero le numerose voci che si rincorrevano ormai da giorni riguardanti il nuovo flirt dell'ex di Gigi D'Alessio .

Anna Tantagelo e la fine della storia con Mattia Narducci

Dopo la relazione con Livio Cori, la tifosa della Juventus aveva trovato nuovamente la felicità con il modello Mattia Narducci, di 10 anni più giovane. Tuttavia, la loro storia è durata circa un anno e si è conclusa senza dichiarazioni ufficiali. In seguito all'annuncio del suo nuovo album Mantra, la cantante ha ammesso di sentirsi rinata e di aver acquisito nuove consapevolezze, segno di un cambiamento interiore dopo la rottura. "Quando si esce da una relazione tossica occorre fare un lavoro su se stessi per lasciare andare il male e conservare il bene della storia e, per poterlo fare, bisogna passare attraverso la consapevolezza che si può stare bene anche senza l'altro. Mantra è questo: è autoconsapevolezza, rinascita e crescita per ritrovare se stessi guardando il mondo con occhi diversi", aveva dichiarato Anna in una nota stampa all'Ansa. Ex calciatore e classe 1994, Giacomo Buttaroni ha militato per molti anni nelle serie calcistiche minori di alcune squadre laziali.