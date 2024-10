Georgina Rodriguez nuda e coperta solo da...: la provocazione di lady Ronaldo

Nuovo traguardo Georgina Rodriguez . La compagna del calciatore dell' Al Nassr Cristiano Ronaldo è stata la testimonial del lancio di una borsa che porta il suo nome per una nota azienda di accessori, segnando così il suo crescente potere e la sua influenza nel mondo della moda. Come Jane Birkin, che divenne un'icona grazie alla famosa borsa Hermès, Georgina sta ora lasciando il suo marchio in questo settore. Il percorso della modella, partito dall'essere una semplice commessa di un noto brand dell'alta moda a Parigi, è un esempio di come sia possibile trasformare una carriera in qualcosa di straordinario.

Anche grazie al sue esercito di follower (ne ha più di sessanta milioni su Instagram), Georgina è diventata una figura centrale per numerosi brand di lusso e ha saputo sfruttare la sua immagine per costruirsi una solida reputazione nel mondo della moda e dell'intrattenimento. A testimonianza di ciò anche il docu-reality targato Netflix, che è giunto alla seconda stagione, e dove si racconta non solo il suo successo, ma anche il fascino che esercita sul pubblico a livello internazionale. Le sue apparizioni a eventi prestigiosi come il Festival di Venezia e la Paris Fashion Week hanno consolidato la sua posizione di spicco.

Per promuovere la borsa "Georgina", la compagna di Cristiano Ronaldo ha scelto un look audace e provocante, che ha catalizzato l'attenzione di tutti con una campagna in cui è apparsa completamente nuda, coperta solo da alcuni pezzi della collezione, consolidando ulteriormente la sua reputazione di icona di stile. La borsa, ispirata proprio alla figura di Georgina, riflette eleganza e un tocco esotico, con la sua pelle sintetica di pitone e il design sofisticato. A rederla un eccessorio etremamente versatile sono il formato rettangolare e il piccolo manico superiore. L'accessorio è venduto al prezzo di 155 euro.