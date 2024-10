Diletta Leotta, i dettagli della casa extralusso nell'edificio esclusivo di Milano

Diletta Leotta , volto di DAZN e nuova conduttrice de La Talpa , spesso condivide sui social alcuni scatti della sua casa extralusso che condivide con il marito Loris Karius e la loro primogenita, Aria. La coppia ha scelto di vivere in un appartamento da sogno nel complesso Giardini d'Inverno di Porta Nuova, a Milano . Questo edificio esclusivo, con soli 95 appartamenti, vanta serre private, una piscina sul tetto e una vista panoramica sulla città meneghina. Un rifugio esclusivo quindi per il calciatore e la conduttrice, ideale per rilassarsi dagli impegni di lavoro e dagli eventi. Tra i suoi vicini, oltre ai Me Contro Te, c’è anche la sua grande amica Elodie.

Diletta leotta, la casa da sogno a Milano

Diletta Leotta ha trasformato il suo ampio terrazzino in un’oasi di relax e divertimento per la sua famiglia. Con una vista spettacolare su Milano, trascorre qui molti momenti sdraiata sul divano, mentre la piccola Aria e il loro cagnolino si divertono tra le piante lussureggianti e la piscina che ha subito attirato l'attenzione della piccola. A corredare il terrazzino anche delle eleganti sedie in vimini e un tavolo abbinato con ripiano in vetro, cche creano uno spazio ideale per godere del panorama sulla città. La zona giorno della casa di Diletta Leotta e Loris Karius è davvero un capolavoro di stile e comfort. Il pavimento in parquet chiaro a spina di pesce e la parete in marmo esaltano l’eleganza dell’ambiente, mentre i toni luminosi e qualche tocco di colore rendono l’atmosfera accogliente e moderna.

Protagonisti di questa stanza sono anche la palma dalle foglie larghe e il camino elettrico, mentre il divano bianco e il televisore di fronte invitano a momenti di relax. Nella zona giorno c'è anche la raffinata cucina a isola, con le linee morbide ed essenziali in toni crema e dettagli in oro. Il blocco centrale, dotato di due sedute, offre uno spazio conviviale, mentre l'angolo cottura è arricchito da un lampadario multi-punto che illumina l’ambiente, creando un’atmosfera elegante e moderna.