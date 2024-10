Morata, l'ex fidanzata lo provoca: "Ci tornerei a letto". E lui...

Carla Barber , ex fidanzata di Alvaro Morata , ha fatto delle dichiarazioni inaspettate nel corso di una recente ospitata nel podcast Better, dove è tornata a parlare del calciatore del Milan, ammettendo di essere disposta a tornare a letto con lui. Parole che hanno suscitato un grande clamore, s oprattutto considerando la recente separazione tra Morata e Alice Campello , con la quale ha mantenuto un legame rispettoso per il bene dei loro figl i.

Al momento l'attaccante del Milan non ha rilasciato commenti pubblici circa la rivelazione, ma le dichiarazioni della Barber potrebbero aggiungere ulteriore pressione mediatica in un momento già delicato per l'attaccante.

Alvaro Morata, la rivelazione shock dell'ex Carla Barber

L'intervistatore ha chiesto a Carla Barber se voleva giocare a "sco*are, sposare, uccidere", e le tre persone da abbinare a tali azioni sono risultati essere tre dei suoi ex fidanzati: Diego Matamoros, Carlos Rubi e appunto Alvaro Morata. Dopo qualche esitazione, ha risposto: "Ucciderei Diego Matamoros, sposerei Carlos Rubi e andrei a letto con Alvaro Morata". Rispondendo alla domanda dei suoi follower se avesse una relazione con il calciatore spagnolo, Barber aveva detto nel 2021: "Relazione con Morata? Purtroppo non ne ho. Non per me, ma per lui... Non credo che abbia mai accettato che l'avessi lasciato". Sul loro primo incontro aveva rivelato: "Ha visto una mia foto e ha chiesto a molte persone se mi conoscevano, in modo che potessero presentarci, ma non avevamo amici in comune. Così mi ha scritto su Instagram. Gli risposi molto tempo dopo, e alla fine ci incontrammo. Quando l'ho conosciuto sono rimasta colpita, perché ho capito subito che era molto serio. Ad esempio, due settimane dopo il nostro primo incontro, ha guidato otto ore per incontrare la mia famiglia ed è tornato molto tardi a Torino, anche se il giorno dopo doveva allenarsi. Questo e migliaia di altri gesti come questo".