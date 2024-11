Alice Campello si consola con la Juve: l'ultimo gesto di lady Morata

Sempre più Juventus nella vita di Alice Campello che, successivamente alla separazione da Alvaro Morata (oggi in forza al Milan), pare ormai consolarsi con la Vecchia Signora. Dopo il like a sorpresa dell'ex lady Morata al video pubblicato nei giorni scorsi dalla Juve sui social media in occasione del 127º anniversario della società, la modella è tornata a far parlare di sé per una Instagram stories dove la si vede al fianco di Thessa Lacovich, moglie di Manuel Locatelli. Le due ragazze, già molto legate daquando lady Morata era ancora a Torino, hanno mantenuto un ottimo rapporto e quando possono non perdono occasione per passare del tempo insieme.