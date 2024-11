Sinner, la stoccata all'ex Maria Braccini: "Ecco perché con Anna funziona"

Jannik Sinner , il numero uno al mondo impegnato nell' ATP Finals di Torino , oltre ai successi sul campo pare abbia trovato una certa stabilità anche nella vita privata, grazie alla relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya . La loro storia è stata ufficializzata a maggio 2024, quando il campione azzurro ha confermato la relazione durante il Roland Garros, sottolineando però il desiderio di mantenere la privacy: "Sto con Anna, quello sì, però teniamo tutto molto riservato". Una riservatezza che la coppia non è sempre riuscita però a mantenere, come durante una vacanza in Sardegna .

Sinner e la relazione con Anna Kalinskaya

Di recente, Sinner ha parlato della relazione con la Kalinskaya, evidenziando come la loro unione sia naturale e non abbia alterato il suo approccio professionale. Nel corso di un'intervista a Esquire Uk, il campione azzurro ha ammesso: "Avere una ragazza è qualcosa che ti fa sentire bene o ti fa sentire male. Voglio che sia qualcosa che sembri molto naturale, che entra nella mia vita normalmente". Poi ci ha tenuto a sottolineare: "Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona. Questo non è successo, ecco perché funziona". Una frase che sa proprio di frecciata all'ex fidanzata Maria Braccini, al quale è stato legato in precedenza. Insomma, forte quindi anche del supporto della sua compagna e delle numerose vittorie ottenute durante la stagione, Jannik sta affrontando le ATP Finals al meglio, puntando a chiudere l'anno nel migliore dei modi...