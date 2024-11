"Shakira può avere un altro figlio dall'ex Piqué": la clamorosa indiscrezione

Shakira è tornata a far parlare di sé per alcuni rumors riguardanti il presunto desiderio di ricorrere alla maternità surrogata per avere una figlia femmina ' insieme' al suo ex compagno Gerard Piqué (oggi felicemente in coppia con Clara Chia Marti). Un decisione, se vera, che è destinata a sollevare tanta curiosità, considerando il contesto legale in molti Paesi, tra cui anche l'Italia, dove la maternità surrogata è diventata un reato. La cantante colombiana ha già due figli, Milan e Sasha, avuti dall'amore con l'ex calciatore del Barcellona.

Shakira, Piqué e il terzo figlio

Secondo alcuni rumors, Shakira e Piqué avevano accarezzato in passato il progetto di un terzo figlio, provando senza successo e ricorrendo alla fecondazione in vitro. Gli embrioni ottenuti con questa procedura, come si ipotizza, potrebbero ancora essere disponibili e quindi offrire a Shakira l’opportunità di realizzare il suo sogno di una figlia femmina. In passato, proprio l'aborto sarebbe stato una delle cause della rottura tra i due, con il calciatore che, a detta di Shakira, non l'avrebbe adeguatamente supportata, poiché distratto dalla sua nuova fiamma, Clara Chia. Subito dopo è arrivata la separazione, durante la quale non sono mancati strascichi legali ed insulti...