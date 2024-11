Anna Tatangelo, baci appassionati col nuovo fidanzato: lui fa l'allenatore

Anna Tatangelo e Giacomo Buttarioni: i baci in pubblico

Stando alle immagini pubblicate sull'ultimo numero in edicola del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, Anna Tatangelo e Giacomo Buttarioni sono stati ritratti a Roma Termini, pronti a partire e con voluminose valigie al seguito. I baci tra la cantante e l'allenatore di calcio sono stati numerosi e appassionati, testimoniando così la passione del loro amore. I due al momento non sono ancora usciti allo scoperto come coppia ma non fanno più nulla per nascondersi e non è raro vederli in atteggiamenti affettuosi. Nonostante il tentativo della cantante di mantenere un basso profilo con un cappellino per non farsi riconoscere, i due non sono passati inosservati. Tra un passo e l’altro, Anna si è avvicinata a Giacomo, stringendogli il viso tra le mani e fissandolo intensamente negli occhi prima di scambiarsi un bacio appassionato. La chimica tra i due è palpabile, e ogni gesto testimonia quindi la loro evidente complicità...