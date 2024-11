Icardi, l'avvocato di Wanda Nara: "Lui non paga gli alimenti"

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a essere al centro dell'attenzione mediatica in Argentina e non solo . Nel corso di una recente intervista al programma "A la Barbarossa" su Telefe, l'avvocata della showgirl, Ana Rosenfeld, ha rivelato dettagli significativi sull'accordo economico raggiunto tra i due ex coniugi. Secondo il difensore, l'accordo prevederebbe una divisione equa dei beni accumulati durante il matrimonio, inclusi immobili, investimenti e conti bancari. Inoltre, è stato stabilito un sostanzioso assegno di mantenimento per le due figlie della coppia, Francesca e Isabella, al fine di garantire loro un tenore di vita simile a quello precedente alla separazione.

Icardi-Nara, la separazione e la divisione dei beni

Rosenfeld ha sottolineato che l'obiettivo principale dell'accordo è stato tutelare il benessere delle figlie e assicurare una transizione il più serena possibile per tutta la famiglia. Il legale di Wanda Nara ha inoltre sottolineato la volontà di entrambe le parti di mantenere rapporti civili e collaborativi per il bene delle bambine. La divisione patrimoniale tra Mauro Icardi e Wanda Nara ha posto particolare attenzione sugli immobili di lusso a Buenos Aires, in particolare il prestigioso appartamento presso lo Chateau Libertador e la proprietà nel Country Santa Barbara. Secondo Ana Rosenfeld, entrambe le proprietà rimarranno a Wanda, mentre Mauro riceverà un compenso monetario per bilanciare il valore degli immobili. "Lo Chateau era di entrambi. Gli affitti vengono utilizzati per coprire le spese, le tasse e altre obbligazioni legate alla proprietà. Mauro dovrebbe ricevere metà del valore, ma solo dopo aver saldato i debiti associati a ogni unità immobiliare. Attualmente, lui ha ancora delle somme in sospeso", ha spiegato l'avvocato...