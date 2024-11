Sinner, Anna Kalinskaya e Maria Braccini: ma spunta Ceccon, che succede

Jannik Sinner ha concluso un anno eccezionale, coronato dalla vittoria della seconda Coppa Davis consecutiva con l'Italia, a cui si aggiungono i successi nelle ATP Finals di Torino e ai suoi primi due titoli del Grande Slam, l'Australian Open e lo US Open. Se da un lato questi risultati lo hanno consolidato come numero uno del mondo, rendendo il 2024 un anno memorabile per il tennis italiano, sul fronte personale le cose per il campione azzurro non sembrano però andare per il meglio. La sua vita sentimentale ha ormai catalizzato l'attenzione dei media.