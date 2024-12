Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, nuova casa da sogno a Riad

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno recentemente condiviso con i loro follower uno scorcio della loro nuova residenza a Riad, in Arabia Saudita. Il video, pubblicato sul profilo Instagram della modella, ha suscitato grande interesse tra i fan, mostrando dettagli lussuosi dell'esclusiva e prestigiosa dimora della coppia. Dopo il trasferimento di Ronaldo all'Al-Nassr, i due si sono stabiliti prima in un noto albergo, con un costo mensile di circa 250mila sterline, poi in una in una villa di lusso dal valore stimato di 10,5 milioni di sterline nella capitale saudita.

Ronaldo e Geogrina: la nuova villa a Riad

La nuova casa di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez a Riad unisce il lusso alla modernità, ed è uno spazio ideale per la loro vita in Arabia Saudita. Nel breve filmato condiviso su Instagram, Georgina ha mostrato l'ampio soggiorno della casa, trasformarsi da area vuota a un ambiente decorato con stile ed eleganza. L'area giorno è suddivisa in tre aree principali, include due zone giorno con divani accoglienti e moderni televisori, oltre a una sala da pranzo con un raffinato tavolo lungo circondato da dieci sedie. Per la nuova villa, Georgina ha optato per pavimenti in pietra bianca dal taglio moderno e illuminazione a LED dorata, che aggiungono un tocco sofisticato e caldo all'ambiente. L'ampia vetrata regala una spettacolare vista sul giardino, al centro del quale si trova una grande piscina, perfetta per momenti di relax all'aria aperta.

Ma il lusso non si ferma qui: la residenza dispone anche di una seconda piscina interna, offrendo alla coppia un'opzione elegante e privata per godersi il nuoto in ogni stagione. La nuova proprietà di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si trova nel prestigioso quartiere di Al Muhammadiyah, un'area residenziale esclusiva di Riad. Questo luogo è particolarmente rinomato per l'aria occidentale che si respira e che lo rende una scelta ideale per famiglie internazionali che desiderano godere di comfort e servizi di alta qualità in un ambiente lussuoso e cosmopolita.