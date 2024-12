Alice Campello, Morata e il Natale: la confessione a sorpresa

Dopo l'annuncio della separazione avvenuto il 12 agosto scorso, sorprendendo i fan, Alice Campello e Alvaro Morata hanno mantenuto un rapporto cordiale, soprattutto per il bene dei loro quattro figli. Di recente, la modella italiana ha partecipato alla seconda edizione di "Forbes How I Did It" a Madrid, dove è stata premiata per il successo del suo brand di bellezza, Masqmai, che ha registrato un fatturato di 8,8 milioni di euro nell'ultimo anno. Durante l'evento, ha dichiarato a Europa Press che passerà le festività natalizie con il calciatore del Milan, sottolineando che la priorità attuale è il benessere reciproco e dei figli, piuttosto che una riconciliazione immediata .

Alice Campello, la rivelazione su Alvaro Morata e il Natale

"I bambini ci hanno chiesto di preparare i biscotti tutti insieme e la loro felicità è la la cosa più importante. Quindi sì, staremo insieme", ha detto l'imprenditrice. "L'importante è che ci amiamo molto, ci rispettiamo molto, ce la stiamo cavando bene e i nostri figli stanno bene, che è l'unica cosa che mi preoccupa", ha sottolineato Campello. La modella ha poi precisato che ha smesso di seguirsi con il marito sui social "perché non stavo bene con me stessa e nemmeno lui, alla fine quello che finisce sempre per venir fuori è l'amore, perché non è successo nulla di grave, solo momenti di rabbia". In una recente intervista a Forbes Women, Alice ha svelato: "Parlo con Alvaro ogni giorno. Non è andato con un'altra, non è successo niente di tutto ciò". Poi ha proseguito ribadendo l'amore che li ha uniti: "Mi ha amato moltissimo. Mi ha spronato in tutti i miei progetti e mi ha fatto vedere una parte di me che forse non conoscevo. Per me questo è amore".

Ha chiarito, inoltre, che non ci sono stati tradimenti o terze parti coinvolte nella separazione, ma piuttosto divergenze personali che hanno portato alla decisione. Alice ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto da Alvaro durante i suoi progetti professionali, riconoscendo il suo incoraggiamento costante. Nonostante le speculazioni su una possibile riconciliazione, la Campello ha chiarito che l'obiettivo principale della coppia è garantire equilibrio e stabilità per i loro figli: "Il mio obiettivo adesso non è tornare insieme, ma stare bene. Lui è la mia famiglia e lo sarà sempre".