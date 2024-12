Wanda Nara e Icardi, è bufera per soldi e patrimonio: "D'ora in poi..."

Wanda Nara, le parole dell'avvocato sulla separazione da Icardi

"Per Wanda non è mai finita. Naturalmente lei, nel tentativo di salvare la coppia e dopo un divorzio conflittuale con Maxi Lopez, ha detto: 'Non ancora. Voglio che la situazione sia pacifica e risolta'. Ma ovviamente le cose non sono andate come lei voleva", ha raccontato Ana Rosenfeld. Durante l'intervista nei giorni scorsi a Susana Gimenez, Wanda aveva rivelato: "Siamo tuttora sposati, non abbiamo ancora divorziato, ma ho fatto la divisione dei beni. Gli ho detto: 'Da ora in poi quello che guadagni è tuo'". Fornendo ulteriori dettagli sull'accordo patrimoniale tra i due ex coniugi, l''avvocato ha rivelato su Wanda e Icardi: "Sono in parità. Mauro era rimasto con i contratti (sportivi, ndr) e con gli stessi soldi. È stato firmato davanti a due avvocati e un notaio". Un aspetto critico emerso riguarda il mancato pagamento degli alimenti da parte di Icardi. In una precedente intervista, Rosenfeld aveva dichiarato che il calciatore non ha versato quanto dovuto negli ultimi sei mesi, portando la questione in sede legale per l'esecuzione forzata. Questo ha ulteriormente complicato i rapporti tra gli ex coniugi, già tesi a causa di precedenti conflitti...