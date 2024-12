"Andava a letto con mio marito, la telecamera ha ripreso tutto"

Le accuse di Simona Guatieri

In una recente Instagram story, la Guatieri ha scritto: "In queste ultime ore la mia privacy è stata violata! Continuo a ricevere messaggi e chiamate da giornalisti argentini sul mio numero privato, sui miei social e anche sulla mail della mia agenzia! Quello che avevo da dire l'ho già detto qualche tempo fa! anche perché per me è fonte di grande vergogna essere associata ad una triste storia di tradimenti! Il gossip lo lascio a chi è capace di costruirci sopra una "carriera" e sicuramente quella non sono io!". Ed ancora: "Mi dispiace che per colpa di terzi che si stanno facendo la guerra torna fuori il mio nome vicino a quello di persone che non stimo! Quindi vi chiedo gentilmente di lasciarmi in pace!"...