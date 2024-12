Scamacca, la proposta di matrimonio alla fidanzata scatena Chiara Nasti: "La gente..."

Gianluca Scamacca ha sorpreso tutti facendo la proposta di matrimonio alla sua ex fidanzata Flaminia Apolloni, con la quale si è riconciliato dopo mesi di separazione, infiammando i fan e i tifosi. La coppia, che sembra aver ritrovato la serenità, ha condiviso su Instagram una foto che immortala il momento in cui l'attaccante dell’Atalanta si è inginocchiato per chiedere la mano della compagna. A commento dello scatto: "È te che ho sempre voluto .. ora e per sempre". Il giocatore e la modella hanno fatto coppia fissa per tre anni prima di lasciarsi per qualche mese poco prima che cominciasse l’estate.