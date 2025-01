Hulk, il matrimonio dello scandalo: sposata la nipote dell'ex moglie

Lo sfogo social dell'ex cognata di Hulk

Ad interferire e rovinare il clima di festa è stata una delle sorelle dell’ex moglie di Hulk, Rayssa, che ha espresso commenti duri nei confronti di Camila sui social: "Oggi è un giorno difficile da digerire, un giorno che rivela fino a che punto può arrivare il tradimento quando proviene dalle persone che meno ci aspettiamo. Se mia madre fosse viva, sono sicura che non sarebbe in grado di sopportare una simile mostruosità. Vedere una nipote, cresciuta sotto il suo tetto, tradire la propria famiglia in modo così crudele sarebbe un colpo impossibile da superare". Ed ancora: "Sì, esattamente oggi, sette anni fa, eravamo in lutto per la morte di mia madre. E oggi è accaduto uno spettacolo macabro che mi ha fatto capire che lei non poteva proprio essere qui, perché non avrebbe potuto resistere a tanta vergogna e mostruosità!".