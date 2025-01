Icardi, Wanda Nara e le chat hot: "So che muori dalla voglia di..."

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a essere al centro del gossip nazionale ed internazionale , soprattutto dopo la recente divulgazione di messaggi privati tra i due. Durante il programma argentino LAM, il conduttore Angel de Brito ha mostrato delle chat risalenti all'agosto dello scorso anno, in cui il calciatore del Galatasaray esprimeva desideri sessuali espliciti, nel tentativo di riconciliarsi con la conduttrice di Bake Off Argentina. Questi messaggi, resi pubblici dall'avvocato di Wanda Nara, sono già stati depositati come prove in tribunale.

Mauro Icardi e Wanda Nara: le chat "tossiche e volgari"

Stando a quanto emerso nel corso dell'ultima puntata di LAM, i messaggi inviati dall'ex Inter alla sua ex moglie sono particolarmente espliciti e volgari. Tra gli stralci emersi: "Voglio metterti così, e fan*ulo. Tutto come ti piace, so che muori dalla voglia di sco*are, di suc*hiarmi, e tutto il resto. Ti comporti da offesa, sei cattiva con me". Ed ancora: "Puoi darci una possibilità? Voglio sco*are, riempirti l'hamburger di latte. Mica mi lascerai? Mi lascerai?". Messaggi questi, che sono stati definiti dal conduttore del programma LAM come "aggressivi e volgari", aggiungendo che anche Wanda Nara ha risposto con parole forti in alcune occasioni. Angel de Brito ha anche definito Wanda e Icardi come "due persone pazze, tossiche". Davanti ai rifiuti della moglie, pare che l'ex Inter abbia insistito: "Pensi che io abbia voglia di sco*are un'altra ragazza? Non posso, voglio farlo con te, voglio che tu me lo tol*a dalla bocca, voglio riempirti l'hamburger come faccio da 10 anni. Perché continui a dire cose brutte?".