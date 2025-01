Wanda Nara, non solo Keita! Altro tradimento a Icardi, c'entra un calciatore

La vita di Wanda Nara e Mauro Icardi continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. Durante il programma argentino "LAM" condotto da Angel de Brito, sono state mostrate conversazioni private tra Icardi e Nara risalenti ad agosto 2024. In questi messaggi , il calciatore esprimeva insistentemente desideri sessuali e richieste di riconciliazione, utilizzando un linguaggio esplicito e volgare. In precedenza Icardi ha accusato Nara di una relazione con il suo ex compagno di squadra Keita Baldé , presentando come prove messaggi e immagini di telecamere di sicurezza. Nara ha confermato la relazione con Baldé, specificando che è avvenuta durante un periodo di separazione da Icardi.

Wanda Nara: il presunto flirt con un ex calciatore del Boca

In tale contesto, ad accendere nuovamente il gossip sono stati alcuni rumors su una presunta relazione tra Nara e Martin Payero, ex giocatore del Boca Juniors. Già nel settembre 2022, erano circolate voci su un possibile flirt tra i due, dopo che erano stati avvistati insieme in un locale notturno a Buenos Aires. Nel suo programma in streaming Angel Responds, in onda sul canale Bondi, De Brito e la sua compagna Julieta Argenta hanno confermato le voci su questo legame. Secondo loro, la storia d'amore tra Wanda e Payero sarebbe avvenuta nel bel mezzo della crisi coniugale sorta dopo l'infedeltà di Icardi con la “signora giapponese" (il riferimento è a China Suarez, ndr). Argenta ha rivelato che il calciatore del Boca ha attualmente una relazione e un figlio. In passato Wanda aveva affermato in un'instervista a LAM di aver avuto “diverse storie d'amore” durante il periodo di separazione con Mauro...