McKennie, nuova fiamma dopo Chiara Frattesi: chi è Violetta 'Bert' Gracheva

Weston McKennie e la passione per le curve. Eh no, non quelle di un circuito. Il centrocampista della Juventus è finito nuovamente al centro del gossip per un nuovo presunto flirt. Archiviata la relazione con Chiara Frattesi, che si è subito consolata con Geolier, lo statunitense non ha perso tempo. Pare infatti che il numero 16 bianconero si stia frequentando con una modella e influencer russa, ex fidanzata di Mychajlo Mudryk, attaccante del Chelsea, attualmente sospeso dopo essere risultato positivo a un controllo antidoping. La ragazza in questione, Violetta Gracheva (Violetta Bert sui social), secondo quanto riportato dai media inglesi avrebbe lasciato l'ucraino per il centrocampista bianconero. In realtà Mudryk e la Bert non hanno mai annunciato la loro relazione, ma i tabloid inglesi non hanno mai avuto dubbi.