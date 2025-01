Wanda e Icardi, audio di fuoco: "Prostituta che ha rovinato una famiglia"

Wanda Nara, l'attacco a China Suarez ed il ritorno di fiamma con LGante

Ma non è tutto poiché Wanda avrebbe manifestato la sua oppisizione anche rigaurdo alla frequentazione delle sue figlie, Francesca e Isabel, con China Suarez e i tre figli dell'attrice: "Per le ragazze, saranno sempre figli di una prostituta che ha rovinato la famiglia". Ed ancora: "Voglio che tu capisca che l'unica cosa che fai è sputtanare la tua vita, ma non sputtanerai le mie figlie". Secondo alcune indiscrezioni, Mauro Icardi avrebbe alcuni problemi con il Galatasaray, ed è per questo che starebbe considerando di stabilirsi in Turchia con China Suarez, una situazione che potrebbe complicare gli incontri con le figlie. Ritorno di fiamma per Wanda Nara e LGante. Il rapper, durante una chiamata in diretta televisiva, ha confermato che la relazione con l'imprenditrice è ripresa, dopo un breve periodo di allontanamento. Il cantante ha sottolineato che "tutto va bene" e che "Wanda è follemente innamorata di lui". Pare che i due si siano trovati nello stesso posto per motivi di lavoro, quindi hanno avuto modo per riconciliarsi. Nel mentre LGante ha negato ogni coinvolgimento con la modella Dakota Gotth, che aveva mosso contro il rapper accuse pesanti, gettando ombre sul suo comportamento e su qello del suo entourage. A commento delle liti tra Wanda e Icardi, il rapper ha detto: "Capisco la situazione, ma non mi faccio coinvolgere. Vorrei che la risolvessero tra di loro e che nessuno sappia nulla".