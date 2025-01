Elodie e il sesso la prima volta: "Inutilità". Iannone, "Perché me lo tengo stretto"

Elodie e le parole d'amore per Andrea Iannone

Elodie ha poi proseguito dicendo: "Oggi sono molto meno cinica di quanto lo fossi da ragazza, ora mi sento romantica. Alla fine è quello che ci metti a rendere il sesso incredibile". Nel corso dell'intervista le è stato chiesto qualcosa anche sulla storia d'amore che da due anni sta vivendo con Andrea Iannone. A tal proposito la cantante ha dichiarato: "Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero perdutamente innamorata di lui". Poi ha proseguito: "Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci. Io credo nell'amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri". Ed ancora: "Un'attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così me lo tengo non stretto, ma strettissimo".