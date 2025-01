Maxi Lopez e Daniela Christiansson, amore al capolinea? La verità sui social

La storia d’amore tra Maxi Lopez e Daniela Christiansson è davvero giunta al capolinea? Nelle scorse ore il presentatore Juan Ethegoyen ha lanciato l’indiscrezione riguardante una presunta rottura tra l’attaccante argentino, ex marito di Wanda Nara, e la modella svedese. “Mi è stato detto che lui ha deciso di abbandonare la sua famiglia europea nel bel mezzo di una crisi che durava già da due mesi e a lei la cosa non è piaciuta affatto. C’è stato un fidanzamento ma le nozze non si sono mai realizzate e questo l’ha turbata moltissimo”. Le voci di una presunta crisi tra Lopez e Daniela sembrano però essere infondate, secondo quanto dichiarato dalla stessa modella sui social.