Walker al Milan scatena la furia dell'ex: "Dovrebbe fare il padre"

L'arrivo di Kyle Walker in Italia è segnato da nuove polemiche. Il calciatore, pronto ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con il Milan, deve fare i conti con nuove indiscrezioni che giungono dall'Inghilterra e che potrebbero metterne in ombra la reputazione personale. Lauryn Goodman, madre di due dei suoi figli, Kairo di 4 anni e Kinara di 18 mesi, sarebbe furiosa e delusa a causa del trasferimento di Walker in Italia, ritenendolo una scelta egoista e soprattutto accusandolo di non assolvere pienamente alle sue responsabilità paterne. Ebbene, alcune persone vicine alla star dei reality, secondo quanto riferito da Nogomania , avrebbe detto: “Non riesce a crederci. Pensa che sia egoista e che dovrebbe rimanere nel Regno Unito per assolvere alle sue responsabilità. Alcuni amici credono che lei debba concentrarsi sulla sua vita, invece valuta le opzioni e lo seguirà se necessario“.