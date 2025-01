Anna Kalinskaya assente all'Australian Open: le prime parole su Sinner

Anna Kalinskaya grande assente alla finale dell' Australian Open . La tennista russa è stata tra le poche a non complimentarsi pubblicamente con Jannik Sinner per la recente vittoria del celebre torneo di tennis australiano . Un silenzio che ha fatto discutere e che ha alimentato ulteriormente il gossip tra appassionati e tifosi. Un post circolato online che sembrava provenire da lei, si sarebbe poi rivelato falso, contribuendo così ad alimentare la confusione. Tuttavia, nelle scorse ore, la Kalinskaya è tornata a parlare pubblicamente del suo rapporto con l'altoatesino.

Anna Kalinskaya, le parole su Jannik SInner dopo l'Australian Open

Nelle scorse ore Anna Kalinskaya è arrivata a Singapore per il torneo WTA 250. Rispondendo ad una domanda diretta su Sinner, la tennista ha rotto il silenzio, pur mantenendo un tono distaccato ma rispettoso. Alla domanda diretta se la sua relazione con l'attuale numero uno al mondo le dia pressione in quanto coppia in vista del momento, la tennista russa ha risposto con grande serenità: “Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla”. Appare evidente che Anna voglia focalizzarsi principalmente sul suo lavoro, non lasciandosi distrarre dalle voci che si rincorrono sul web circa la loro rottura. I due si erano visti insieme alla vigilia dell'Australian Open a Melbourne, dove si sono scambiati un abbraccio ammichevole, attestando così la fine della loro relazione.