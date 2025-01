Piqué e Clara Chia coppia LAT: cosa significa e perché c'entra Shakira

Gerard Piqué e Clara Chia Marti sono diventati una coppia LAT . L'ex calciatore si è trasferito temporaneamente a Miami per prendersi cura dei suoi figli, mentre la sua compagna, è rimasta a Barcellona. Una decisione presa in seguito al trasferimento di Shakira , madre dei bambini, in Messico per preparare il suo prossimo tour internazionale. Impegno che terrà lontana la cantante almeno fino a giugno. Il fenomeno delle coppie LAT sta prendendo sempre più piede. Recentemente, la separazione tra Pep Guardiola , allenatore del Manchester City, e sua moglie Cristina Serra, ha portato l'attenzione su questo tipo di dinamica relazionale.

Coppie LAT: oltre Piqué anche Guardiola

Dopo trent'anni insieme, Guardiola e la moglie hanno deciso di separarsi, mantenendo comunque un rapporto cordiale. Negli ultimi anni, Guardiola e Serra avevano già vissuto in città diverse a causa dei rispettivi impegni professionali: lui a Manchester per la carriera calcistica e lei tra Londra e Barcellona per gestire l'azienda di moda di famiglia. Cosa significa esattamente coppia LAT? Il termine è l'acronimo di "Living Apart Together", che tradotto in italiano significa "Vivere Separati Insieme". Concetto che descrive coppie che, pur essendo coinvolte in una relazione sentimentale stabile, scelgono di non convivere, mantenendo ciascuno la propria residenza. All'origine di tale decisione ci sono motivazioni diverse: dalla volontà di preservare l'indipendenza e la privacy personale, a esigenze lavorative o familiari, o semplicemente una preferenza per spazi individuali.