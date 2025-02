Oriana Sabatini, la confessione inaspettata: "Con Dybala proveremo ad avere un figlio"

Oriana Sabatini ha confermato pubblicamente che lei e Paulo Dybala stanno cercando di avere un figlio. L’annuncio è arrivato durante un’intervista concessa ai giornalisti del programma argentino LAM, mentre l'artista si trovava in aeroporto, pronta a trascorrere qualche giorno con la sua famiglia. " Sì, stiamo cercando un figlio e vogliamo diventare genitori. Ma cerco di non forzare la situazione perché altrimenti è peggio. Questo è quello che è successo a me con il matrimonio. Va bene che non abbia nulla a che fare con ciò che è naturale e biologico, ma lasciamo che tutto questo accada quando deve accadere. Stiamo bene così e non dobbiamo forzare le cose ", ha dichiarato Oriana.

Dybala, Oriana Sabatini e la presunta gravidanza: la verità

Oriana Sabatini ha raccontato che il suo desiderio di diventare madre è cresciuto nel tempo, specialmente dopo aver conosciuto l'attaccante, che ha sposato la scorsa estate. In diverse occasioni lady Dybala ha smentito i rumors riguardanti una presunta gravidanza, chiarendo che, quando accadrà, sarà lei stessa a raccontarlo. Nell'intervista a LAM ha ribadito quindi di non essere in dolce attesa: "È vero che Paulo è stato quello che ha parlato di più del suo essere padre. Ma ho sempre detto che sarei diventata madre di un uomo che amavo veramente, e questo mi è successo quando ho incontrato l'uomo dietro quello che tutti conoscono. E nel corso degli anni ho capito che volevo far sì che quell'amore mi sembrasse più grande. Sarò io stessa a fare l'annuncio", ha puntualizzato. Ed sui rumors sorti dopo le foto di Natale, in cui si vedevano delle rotondità sospette, ha ribadito: "Questi commenti sono nati dopo che hanno visto che avevo un po' di pancia, ed è un po' strano pensare che si possa avere la pancia solo se si è incinte. Soprattutto, se le persone non sanno cosa stai attraversando interiormente. Le cose cambiano. Bisogna stare un po' più attenti perché il corpo di una persona cambia".