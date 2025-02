Alvaro Morata e Alice Campello, la verità dietro alla riconciliazione: c'entra l'orbiting

Morata e Alice Campello: quando è avvenuta la riconciliazione e l'orbiting

Nonostante la distanza, sono stati visti insieme in diverse occasioni, alimentando speculazioni su una possibile riconciliazione. Il programma 'Socialité' ha di recente rivelato che la coppia non è tornata il giorno che avevano condiviso l'annuncio sui social, ma molto prima. La data esatta del ritorno di fiamma risalirebbe a qualche settimana fa, quando entrambi fecero una breve vacanza sulla neve. Viaggio che apparentemente sembrava essere il primo dell'influencer dopo la separazione dal giocatore. Alice aveva condiviso diversi scatti con i suoi figli in Svizzera e nessuna di esse ritraeva Morata. Invece, a sorpresa, l'ex Milan era lì. A confermalrlo è stato lo stesso calciatore, che giorni dopo ha pubblicato sui social un'immagine sulla neve per congratularsi con la figlia Bella e in cui la bambina appare con gli stessi vestiti che mostra nella foto della madre. La psicologa Lara Ferreiro, esprimendo un parere sulla coppia, ha affermato: "Non si sono mai lasciati, non hanno mai pianto o attraversato un processo di superamento. Penso che sia stata una rottura impulsiva a cui non hanno pensato ed è per questo che sono tornati in meno di cinque mesi". Stando alla psicologa, quindi, i coniugi Morata avrebbero praticato la tecnica dell'orbiting, ovvero una tecnica che si verifica quando, dopo una rottura, una persona continua a interagire con l'ex partner attraverso i social network senza avere contatti diretti o espliciti.